Названо, сколько денег нужно челябинцам для счастья

Однако в разных российских городах эта сумма все-таки отличается. Так жители Челябинска считают, что им для счастья вполне достаточно 244 тысячи рублей в месяц. С марта, когда проводился последний подобный опрос, сумма «хотелок» у челябинцев выросла на 9 тысяч рублей, а за год — на 29 тысяч рублей. Интересно, что до того, как на мир и страну свалились всяческие пандемии и геополитические кризисы, жители Челябинска считали, что для достижения счастья им вполне хватило бы 176 тысяч рублей в месяц.