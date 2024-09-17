Названо, сколько денег нужно челябинцам для счастья

Опросом занимались специалисты сервиса SuperJob. Они выяснили, что в среднем по России в настоящий момент жители считают, для того чтобы быть счастливыми им нужно получать не менее 250 тысяч рублей в месяц.
Однако в разных российских городах эта сумма все-таки отличается. Так жители Челябинска считают, что им для счастья вполне достаточно 244 тысячи рублей в месяц. С марта, когда проводился последний подобный опрос, сумма «хотелок» у челябинцев выросла на 9 тысяч рублей, а за год — на 29 тысяч рублей. Интересно, что до того, как на мир и страну свалились всяческие пандемии и геополитические кризисы, жители Челябинска считали, что для достижения счастья им вполне хватило бы 176 тысяч рублей в месяц.
Согласно опросу, показывающему ситуацию сентября этого года, самые большие суммы для счастья требуются жителям Москвы (276 тысяч рублей). В соседнем с Челябинском Екатеринбурге жители считают, что им для этого необходимо 247 тысяч рублей в месяц. И в этот момент стоит напомнить нашим гражданам, что счастье не в деньгах, хотя они явно не помешают.