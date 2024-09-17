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Фермерская ярмарка в Хабаровске переедет от «Ерофея» к цирку уже 21 сентября

Дмитрий Демешин поручил подобрать для торговли местными продуктами более удобное место.

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края

Ярмарка выходного дня в Хабаровске уже 21 сентября переедет с площадки у арены «Ерофей» на площадь возле Краевого цирка. О подборе нового более удобного места неоднократно просили жители города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ранее планировалось, что ярмарка переедет на новое место в следующем году, однако губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал поручение ускорить этот процесс.

 — В этом году на арене «Ерофей» ярмарка проработала 39 дней. Наши сельхозпроизводители реализовали 148 тонн совей продукции на общую сумму почти 25 млн рублей, — уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Новая торговая площадка расположится на территории парка им. Ю. А. Гагарина на автомобильной парковке Краевого цирка со стороны улицы Флегонтова. Режим работы остается прежний — суббота и воскресенье с 08:00 до 15:00.

торговля