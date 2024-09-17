Фермерская ярмарка в Хабаровске переедет от «Ерофея» к цирку уже 21 сентября

— В этом году на арене «Ерофей» ярмарка проработала 39 дней. Наши сельхозпроизводители реализовали 148 тонн совей продукции на общую сумму почти 25 млн рублей, — уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.