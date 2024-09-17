Новые автобусы и международный туризм: Константин Шестаков рассказал о сотрудничестве с Беларусью

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил о возможной покупке новой техники из Беларуси во время интервью для новостного портала «БЕЛТА». Кроме того, прорабатываются вопросы о сотрудничестве в сфере строительства, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам градоначальника, во время командировки он вместе с коллегами посетил Посетили МАЗ, МТЗ, «АМКОДОР» и рассмотрел варианты закупок новых технологий для города до конца 2024 года. В частности, выбор пал на небольшое оборудование для городских улиц. Спецмашины можно будет использовать в парках и скверах.
Глава дальневосточной столицы отметил, что договор о побратимстве с Могилевом заключен, аналогичный готовится для Бреста. Спикер подчеркнул, что с дружественной страной отношения активно развиваются в разных сферах. Например, активно практикуют ученический обмен: ребята изучают лесное дело. Школьники приезжают в Беларусь на отдых и для участия в различных спортивных мероприятиях.
Добавим, что специалисты пригласят белорусских рабочих для строительства домов и соцобъектов во Владивостоке.