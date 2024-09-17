Новые автобусы и международный туризм: Константин Шестаков рассказал о сотрудничестве с Беларусью

По словам градоначальника, во время командировки он вместе с коллегами посетил Посетили МАЗ, МТЗ, «АМКОДОР» и рассмотрел варианты закупок новых технологий для города до конца 2024 года. В частности, выбор пал на небольшое оборудование для городских улиц. Спецмашины можно будет использовать в парках и скверах.