Завезти топливо в северные районы Иркутской области планируют до 1 октября

«Иркутская область подходит к началу отопительного периода на всей своей территории. Сейчас пристальное внимание уделяется северным районам, куда осуществляется Северный завоз по воде — Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Не секрет, что в этом году Северный завоз сопряжен с рядом сложностей, в том числе связанных с логистикой и проблемами управленческого характера на уровне муниципального образования в Мамско-Чуйском районе. Все контракты на поставку топливно-энергетических ресурсов в эти районы заключены. По поручению Губернатора Игоря Кобзева в ежедневном режиме контролируем движение груза по железной дороге и водному пути. Задача поставлена сложная, но выполнимая — до 1 октября планируем завезти топливо в эти районы в полном объеме», — сказал Анатолий Никитин.