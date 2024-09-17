Завезти топливо в северные районы Иркутской области планируют до 1 октября

Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира, посвященного началу отопительного периода в Приангарье. Эфир прошел по поручению Губернатора Игоря Кобзева при поддержке Центра управления регионом в официальных группах Правительства Иркутской области в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Участие в эфире также принял мэр города Иркутска Руслан Болотов.
«Иркутская область подходит к началу отопительного периода на всей своей территории. Сейчас пристальное внимание уделяется северным районам, куда осуществляется Северный завоз по воде — Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Не секрет, что в этом году Северный завоз сопряжен с рядом сложностей, в том числе связанных с логистикой и проблемами управленческого характера на уровне муниципального образования в Мамско-Чуйском районе. Все контракты на поставку топливно-энергетических ресурсов в эти районы заключены. По поручению Губернатора Игоря Кобзева в ежедневном режиме контролируем движение груза по железной дороге и водному пути. Задача поставлена сложная, но выполнимая — до 1 октября планируем завезти топливо в эти районы в полном объеме», — сказал Анатолий Никитин.
По информации министра, для нужд Бодайбинского района отгружено 48,9 тысячи тонн угля, что составляет 92% от законтрактованного количества. Доставлено до места 34,5 тысячи тонн. В связи с финансовой несостоятельностью прежней ресурсоснабжающей организации в Мамско-Чуйском районе министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключен государственный контракт на поставку угля в аварийно-технический запас Иркутской области для выделения его городским поселениям Мамско-Чуйского района в общем количестве свыше 17,5 тысячи тонн. Отгружено 14 тысяч тонн, доставлено до места около 4,6 тысячи тонн. Кроме того, новая ресурсоснабжающая организация, которая осуществляет подготовку района к отопительному периоду 2024−2025 годов, должна в соответствии со схемой теплоснабжения завезти 9,6 тысячи тонн щепы. Уже отгружено и доставлено 1,8 тысячи насыпных кубометров щепы, загружено следующее судно в Усть-Куте, уточняет пресс-служба облправительства.
По состоянию на 16 сентября, отопительный период в Иркутской области начат только в Катангском районе. Анатолий Никитин напомнил, что решение о начале отопительного периода принимает администрация муниципального образования исходя из установленного законом норматива — когда среднесуточная температура не поднимается выше +8° С в течение пяти дней подряд.
«В муниципалитетах завершаются подготовительные мероприятия, которые были начаты сразу же после окончания предыдущего отопительного периода. Проходит ремонт коммунальной инфраструктуры, формируются запасы топлива. Подготовка находится на контроле Правительства Иркутской области, по поручению Игоря Кобзева в еженедельном режиме проводится заседание регионального штаба, на котором решаются возникающие сложности. Однако в первую очередь ответственность за подготовку и прохождение осенне-зимнего периода в соответствии с законодательством возложена на органы местного самоуправления. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода, закреплены ответственные лица. При возникновении вопросов жителям необходимо обращаться в муниципальные отделения единой диспетчерской службы, контакты которых должны быть опубликованы на сайтах администраций», — отметил Анатолий Никитин.
Руслан Болотов сообщил, что в Иркутске отопительный сезон стартует с 18 сентября. В первую очередь к теплу будут подключены социальные объекты, далее — жилые дома.
«Основными теплоисточниками в городе являются Ново-Иркутская ТЭЦ и 33 котельных. Их готовность составляет более 97%. Завершается работа на тепловых сетях и насосных станциях, сформирован необходимый запас топлива. Подготовлены элеваторные узлы и узлы управления 92% многоквартирных домов. Впервые к центральной системе теплоснабжения подключат микрорайон Зеленый. Для этого переложили 600 метров теплопровода, дополнительно построили более 4,4 километра теплосети. За счет этого появилась возможность закрыть мазутную котельную, которая не отвечает современным требованиям», — рассказал Руслан Болотов.
Отвечая на вопросы про отключение горячего водоснабжения, мэр Иркутска объяснил, что реконструкция тепловых сетей проводилась в течение всего летнего периода. Смонтирован большой объем трубопровода, в том числе и большого диаметра, что положительно скажется на показателях надежности тепло- и водоснабжения. Все работы выполняют в строгом соответствии с технологическими регламентами и сократить сроки на их проведение — значит выполнить их в ущерб качеству, что недопустимо. Глава города призвал жителей проявить терпение и заверил, что в ближайшее время работы будут завершены.