Рост ключевой ставки — что говорят в Счетной палате Крыма

«Денежная масса, которая на сегодня уже превысила 103 триллиона рублей в экономике РФ, не полностью сбалансирована спросом и предложением. Из-за этого есть определенные структурные диспропорции, которые влияют на инфляционные процессы. Таким образом, Центробанк, с одной стороны, пытается бороться с инфляцией, с другой — гасить излишний ажиотажный спрос», — говорит Заиченко.
По его словам, если денежная масса будет и дальше расти большими темпами, чем денежная база государства, и если излишек оборотных средств будет вовлекаться в экономические процессы страны, ЦБ придется принимать еще более жесткие меры.
«Люди стали зарабатывать больше. У них появились излишки денежных средств. Эти излишки давят на потребительский спрос, и, соответственно, в условиях ажиотажного спроса может быть и рост ценовых порогов. Вот, государство контролирует эти процессы с точки зрения своих компетенций», — констатирует он.
При этом глава Счетной палаты Крыма отмечает, что высокая ключевая ставка, с одной стороны, пытается снизить инфляционные ожидания, но с другой стороны давит на возможности развития бизнеса и производства. В этой связи в моделях расчета правительством и Центробанком всегда должен учитываться главный фактор: что наносит меньший вред.
«В сегодняшних ожиданиях меньший вред наносит подъем себестоимости ресурсов в рамках ставки Центробанка, но как только этот показатель будет ниже, чем инфляционные ожидания, нужно будет пересматривать денежно-кредитную политику», — подытоживает он.
13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку — до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6−8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.