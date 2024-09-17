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Рост ключевой ставки — что говорят в Счетной палате Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Политика Центробанка ведется взвешено и пропорционально текущим вызовам, в том числе в вопросе ключевой ставки, повышение которой необходимо, чтобы сбалансировать денежную массу в стране спросом и предложением и за счет этого снизить инфляцию. Об этом в программе Аллы Горевой «В условиях санкций. Гамбит по-русски» на радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.

Источник: РИА "Новости"

«Денежная масса, которая на сегодня уже превысила 103 триллиона рублей в экономике РФ, не полностью сбалансирована спросом и предложением. Из-за этого есть определенные структурные диспропорции, которые влияют на инфляционные процессы. Таким образом, Центробанк, с одной стороны, пытается бороться с инфляцией, с другой — гасить излишний ажиотажный спрос», — говорит Заиченко.

По его словам, если денежная масса будет и дальше расти большими темпами, чем денежная база государства, и если излишек оборотных средств будет вовлекаться в экономические процессы страны, ЦБ придется принимать еще более жесткие меры.

«Люди стали зарабатывать больше. У них появились излишки денежных средств. Эти излишки давят на потребительский спрос, и, соответственно, в условиях ажиотажного спроса может быть и рост ценовых порогов. Вот, государство контролирует эти процессы с точки зрения своих компетенций», — констатирует он.

При этом глава Счетной палаты Крыма отмечает, что высокая ключевая ставка, с одной стороны, пытается снизить инфляционные ожидания, но с другой стороны давит на возможности развития бизнеса и производства. В этой связи в моделях расчета правительством и Центробанком всегда должен учитываться главный фактор: что наносит меньший вред.

«В сегодняшних ожиданиях меньший вред наносит подъем себестоимости ресурсов в рамках ставки Центробанка, но как только этот показатель будет ниже, чем инфляционные ожидания, нужно будет пересматривать денежно-кредитную политику», — подытоживает он.

13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку — до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6−8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.