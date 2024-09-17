Рост ключевой ставки — что говорят в Счетной палате Крыма

«Денежная масса, которая на сегодня уже превысила 103 триллиона рублей в экономике РФ, не полностью сбалансирована спросом и предложением. Из-за этого есть определенные структурные диспропорции, которые влияют на инфляционные процессы. Таким образом, Центробанк, с одной стороны, пытается бороться с инфляцией, с другой — гасить излишний ажиотажный спрос», — говорит Заиченко.