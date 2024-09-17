Почти 7 тысячам приморских семей выплатят остатки средств маткапитала

«Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более пяти рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей», — рассказала руководитель регионального отделения Соцфонда Александра Вовченко.