Из Нижнеудинска в Иркутск планируют возобновить полеты на самолете

В Нижнеудинском районе планируют возобновить полеты до Иркутска. Там находится взлетно-посадочная полоса длиной 950 метров. Много лет тому назад ее использовала малая авиация. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации МР МО «Нижнеудинский район».
— Компания уже в обозримом будущем хочет совершать эти рейсы. Для многих потенциальных пассажиров это очень удобно. Час с небольшим в воздухе, и вот он — областной центр, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Долгие годы за состоянием взлетной полосы следили работники аэропорта. 17 сентября территорию осмотрели первый заместитель мэра района, начальник аэропорта и заместитель начальника летной службы. Выяснилось, что определенный участок дороги нуждается в ремонте. Уже нашли предпринимателя, который готов выполнить работы, администрация, в свою очередь, окажет всю необходимую помощь.