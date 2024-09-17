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Из Нижнеудинска в Иркутск планируют возобновить полеты на самолете

Долететь до областного центра можно будет за час с лишним.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеудинском районе планируют возобновить полеты до Иркутска. Там находится взлетно-посадочная полоса длиной 950 метров. Много лет тому назад ее использовала малая авиация. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации МР МО «Нижнеудинский район».

— Компания уже в обозримом будущем хочет совершать эти рейсы. Для многих потенциальных пассажиров это очень удобно. Час с небольшим в воздухе, и вот он — областной центр, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Долгие годы за состоянием взлетной полосы следили работники аэропорта. 17 сентября территорию осмотрели первый заместитель мэра района, начальник аэропорта и заместитель начальника летной службы. Выяснилось, что определенный участок дороги нуждается в ремонте. Уже нашли предпринимателя, который готов выполнить работы, администрация, в свою очередь, окажет всю необходимую помощь.