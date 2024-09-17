АвтоВАЗ обновил Lada Vesta, и вот что изменилось

В состав комплектаций Lada Vesta вернулась система стабилизации движения ESC производства НПП «Итэлма», которая превзошла аналог от Bosch, устанавливаемый на досанкционные автомобили. Она устанавливается начиная с базовой версии исполнения Comfort. Также в неё теперь включены фронтальные подушки безопасности функцией отключения пассажирского эйрбега, кнопка запуска двигателя, центральный подлокотник, высотная и поясничная регулировки сиденья водителя, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала и ручки, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, управлением с руля и четырьмя динамиками, круиз-контроль с ограничителем скорости, трёхступенчатый подогрев передних сидений.