В Красноярском крае крупную торговую сеть оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Красноярском крае торговую сеть «Светофор» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Плановую выездную проверку магазинов провели специалисты регионального Роспотребнадзора еще минувшей весной.
Эксперты посетили дискаунтеры в Ачинске, Минусинске, Сосновоборске, Емельянове, Шушенском, а также в Курагино. В супермаркетах выявили множество нарушений, среди которых:
— несоблюдение условий хранения продуктов;
— реализация деформированных консервов;
— отсутствие товаросопроводительной документации и маркировки на пищевой продукции;
— проблемы с маркировкой на уборочном инвентаре.
За выявленные нарушения владельца торговых точек оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.
В ведомстве отмечают, что виновник уже оплатил штраф.