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В Красноярском крае крупную торговую сеть оштрафовали на 100 тысяч рублей

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Красноярском крае торговую сеть «Светофор» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Плановую выездную проверку магазинов провели специалисты регионального Роспотребнадзора еще минувшей весной.

Эксперты посетили дискаунтеры в Ачинске, Минусинске, Сосновоборске, Емельянове, Шушенском, а также в Курагино. В супермаркетах выявили множество нарушений, среди которых:

— несоблюдение условий хранения продуктов;

— реализация деформированных консервов;

— отсутствие товаросопроводительной документации и маркировки на пищевой продукции;

— проблемы с маркировкой на уборочном инвентаре.

За выявленные нарушения владельца торговых точек оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

В ведомстве отмечают, что виновник уже оплатил штраф.

штрафы