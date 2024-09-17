«500 тыс. рублей сбрасывают. Главное — продать»: что происходит на рынке жилья в Казани

«Ничего хорошего в ближайшее время ждать не стоит Цены пока подниматься не будут однозначно. Возможно даже может быть небольшая коррекция вниз на вторичном рынке в виде скидок и торгов. Если, например, два года назад средний торг был на уровне 100−150 тысяч рублей, то сейчас мы увидим, что по 400−500 тысяч сбрасывают. Главное — продать. На первичном рынке застройщик не может сбросить цены, так как у него есть проектное финансирование и сделать это невозможно. Но различные скидки и акции будут появляться повсеместно», — прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.