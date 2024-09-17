Несколько свердловских городов увеличили выплаты семьям участников СВО

Как пояснили ЕАН в департаменте информационной политики Свердловской области, на сегодня сумма выплаты формируется следующим образом: 1 млн рублей — от Свердловской области, 400 тыс. рублей — федеральная выплата Минобороны на основании указа президента Владимира Путина от 31 июля 2024 года, еще 100 тыс. рублей выделяют муниципалитеты, а теперь еще добавили по 100 тыс. рублей власти нескольких самых богатых населенных пунктов Свердловской области, которые нашли на это средства. В каких еще населенных пунктах области, кроме Екатеринбурга, выплата стала 1,6 млн рублей, не уточняется.
Помимо этого, как и прежде, родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тыс. рублей на семью и аналогичную сумму на каждого ребенка военнослужащего.
Из текста документа следует, что выплаты может получить супруга контрактника, его родители (усыновители), дети, бабушка, дедушка. Если у контрактника нет родственников — деньги перечислят ему самому. Для получения выплаты должны быть соблюдены определенные условия. Средства будут направлены сразу после того, как екатеринбуржца зачислят в списки воинской части и он начнет проходить военную службу по контракту.
В Свердловской области действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Например, льготная газификация дома, отсрочка уплаты арендной платы и расторжение договоров аренды регионального имущества без применения штрафных санкций. Детям участников СВО предоставляют бесплатные путевки для отдыха в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье, бесплатное питание в школах и колледжах.