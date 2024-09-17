Несколько свердловских городов увеличили выплаты семьям участников СВО

Как пояснили ЕАН в департаменте информационной политики Свердловской области, на сегодня сумма выплаты формируется следующим образом: 1 млн рублей — от Свердловской области, 400 тыс. рублей — федеральная выплата Минобороны на основании указа президента Владимира Путина от 31 июля 2024 года, еще 100 тыс. рублей выделяют муниципалитеты, а теперь еще добавили по 100 тыс. рублей власти нескольких самых богатых населенных пунктов Свердловской области, которые нашли на это средства. В каких еще населенных пунктах области, кроме Екатеринбурга, выплата стала 1,6 млн рублей, не уточняется.