В Перми заканчивают работу четыре маршрутных такси

Четыре маршрутных такси в Перми прекратят свою работу в период с 17 по 19 сентября. Речь идет о маршрутах № 4 т, 5 т, 8 т и 11 т. У работающих на них перевозчиков заканчиваются свидетельства на обслуживание. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Вместо указанных маршруток пассажиры смогут воспользоваться новыми автобусными маршрутами № 31 и 79, а также существующими № 15 и 57. С 16 сентября для удобства пассажиров на маршруте № 15 увеличили количество отправлений.
Отмечается, что маршрутные такси в Перми работали по нерегулируемому тарифу. Поэтому стоимость проезда устанавливал перевозчик. В замещающих их обычных автобусах проезд можно оплачивать не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что в маршрутных такси было сделать нельзя.