В Перми заканчивают работу четыре маршрутных такси

Четыре маршрутных такси в Перми прекратят свою работу в период с 17 по 19 сентября. Речь идет о маршрутах № 4 т, 5 т, 8 т и 11 т. У работающих на них перевозчиков заканчиваются свидетельства на обслуживание. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.