Новосибирский бизнесмен выкупил крупнейшее рыбное предприятие Петербурга

На торги имущество завода выставили единым комплексом. В нем значилось 210 позиций, в том числе холодильный склад площадью 367 «квадратов», железнодорожная платформа, одно административное и несколько производственных зданий (общая площадь — 1,4 тыс. и 2,3 тыс. м2 соответственно), а также другие строения. Сначала стоимость завода оценили в 175,1 миллионов, но покупателей за такую сумму не нашлось.