Новосибирский бизнесмен выкупил крупнейшее рыбное предприятие Петербурга

На банкротных торгах продали промышленную площадку ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», которая находится в городе Волхов Ленинградской области. Предприятие владеет брендами «А’море», «Своя рыбка», «Морская планета» и другими и является крупнейшим в СЗФО.
Новый владельцем, согласно данным Федресурса, стал индивидуальный предприниматель из Новосибирска Андрей Ерисов. Завод обошелся ему в 59,1 миллионов рублей.
Летом 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал рыбокомбинат банкротом. Решение было принято на основе заявления собрания кредиторов. Они высказали 28 претензий на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Балансовая стоимость имущества РОК-1 составляла 5,68 миллиарда.
На торги имущество завода выставили единым комплексом. В нем значилось 210 позиций, в том числе холодильный склад площадью 367 «квадратов», железнодорожная платформа, одно административное и несколько производственных зданий (общая площадь — 1,4 тыс. и 2,3 тыс. м2 соответственно), а также другие строения. Сначала стоимость завода оценили в 175,1 миллионов, но покупателей за такую сумму не нашлось.