Стало известно, за какую работу во Владивостоке предлагают 250 тысяч рублей

Предложения с зарплатами от 150 тысяч рублей в месяц и выше для инженеров поступили от работодателей Хабаровска, Тюмени и Иркутска. Также вакансии водителей категории E с доходом от 150 тысяч рублей находятся в числе самых привлекательных в Хабаровске, Тюмени, Ижевске, Кирове и Рязани.