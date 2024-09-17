Стало известно, за какую работу во Владивостоке предлагают 250 тысяч рублей

Стало известно, какие профессии во Владивостоке могут обеспечить заработок от 250 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Сервис SuperJob (12+) проанализировал 44 000 вакансий в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона и выделил наиболее привлекательные предложения сентября для дальневосточной столицы.
Согласно исследованиям, наибольшие зарплаты в сентябре предлагаются водителям крано-манипуляторных установок — от 130 тысяч рублей, а также предусмотрены ДМС и премии.
На втором месте располагается вакансия начальника участка, где зарплата составляет от 120 тысяч рублей. Кандидат должен обладать профилирующим высшим образованием и соответствующим опытом работы.
Третью позицию занимает мастер производственного участка с зарплатой от 100 тысяч рублей. Успешный претендент также должен иметь высшее образование и опыт в этой сфере.
В список также вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой 112 тысяч рублей и сварщика с доходом до 150 тысяч рублей.
В сентябре среди наиболее интересных вакансий с высокими зарплатами выделяются позиции для руководителей различного уровня, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.
В других регионах, таких как Пенза и Томск, в числе самых высоких зарплат в сентябре оказались вакансии для IT-специалистов. В Астрахани, Ижевске и Ярославле на первом месте по зарплатам находятся вакансии для врачей.
Предложения с зарплатами от 150 тысяч рублей в месяц и выше для инженеров поступили от работодателей Хабаровска, Тюмени и Иркутска. Также вакансии водителей категории E с доходом от 150 тысяч рублей находятся в числе самых привлекательных в Хабаровске, Тюмени, Ижевске, Кирове и Рязани.
Для квалифицированных рабочих в сентябре высокие предложения с зарплатой свыше 150 тысяч рублей разместили работодатели Ижевска, Томска и Рязани.