Под планируемый микрорайон в Центральном округе Омска могут снести еще больше домов

Впервые о своих намерениях власти заявили в июле 2024 года, о чем «СуперОмск» уже сообщал, но с тех пор увеличилось число домов, которые планируют под снос. Ранее насчитывалось 149 частных домов, однако теперь в списке фигурирует 155 объектов.
Кроме того, уменьшилось количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, поскольку один из них, по улице 2-я Челюскинцев, 19А, уже разрушили.
Срок реализации проекта комплексной застройки остался прежним — 10 лет. Согласно разработанной концепции, на территории площадью свыше 10 гектаров, которая в настоящий момент в основном занята частными домами, должен развернуться новый жилой микрорайон.
Планируется, что на территории 70 тысяч квадратных метров построят как жилые дома, так и детские сады, школы, больницы, объекты культуры, торговли