Под планируемый микрорайон в Центральном округе Омска могут снести еще больше домов

Впервые о своих намерениях власти заявили в июле 2024 года, о чем «СуперОмск» уже сообщал, но с тех пор увеличилось число домов, которые планируют под снос. Ранее насчитывалось 149 частных домов, однако теперь в списке фигурирует 155 объектов.