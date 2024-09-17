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Под планируемый микрорайон в Центральном округе Омска могут снести еще больше домов

Судя по всему, планы на комплексное развитие территории в Центральном округе претерпели некоторые изменения. Об этом говорят корректировки, внесенные в проект комплексного развития в границах улиц Авангардная, 4-я Челюскинцев, Сурикова и 1-я Челюскинцев.

Впервые о своих намерениях власти заявили в июле 2024 года, о чем «СуперОмск» уже сообщал, но с тех пор увеличилось число домов, которые планируют под снос. Ранее насчитывалось 149 частных домов, однако теперь в списке фигурирует 155 объектов.

Кроме того, уменьшилось количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, поскольку один из них, по улице 2-я Челюскинцев, 19А, уже разрушили.

Срок реализации проекта комплексной застройки остался прежним — 10 лет. Согласно разработанной концепции, на территории площадью свыше 10 гектаров, которая в настоящий момент в основном занята частными домами, должен развернуться новый жилой микрорайон.

Планируется, что на территории 70 тысяч квадратных метров построят как жилые дома, так и детские сады, школы, больницы, объекты культуры, торговли и т. д.

недвижимость