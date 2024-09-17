В Новосибирске хотят расторгнуть договор на ремонт Димитровского моста

Напомним, что в марте текущего года муниципальное предприятие «Гормост» заключило контракт на капитальный ремонт объекта, после чего подрядчик начал работы. 5 июня директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев сообщил, что работы идут по графику и даже с некоторым опережением. Однако менее чем через месяц городские власти пригрозили подрядчику расторжением контракта, так как организация не вышла на плановые темпы работ и не обеспечила необходимое количество рабочих. В связи с этим было выражено намерение о прекращении контракта и направлено предостережение.