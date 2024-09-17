В Новосибирске хотят расторгнуть договор на ремонт Димитровского моста

Об этом на оперативном совещании в мэрии 17 сентября сообщил начальник городского управления автодорог Сергей Эпов. Он отметил, что в отношении Димитровского моста идет процесс расторжения контракта с подрядной организацией, и власти планируют привлечь нового подрядчика.
Напомним, что в марте текущего года муниципальное предприятие «Гормост» заключило контракт на капитальный ремонт объекта, после чего подрядчик начал работы. 5 июня директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев сообщил, что работы идут по графику и даже с некоторым опережением. Однако менее чем через месяц городские власти пригрозили подрядчику расторжением контракта, так как организация не вышла на плановые темпы работ и не обеспечила необходимое количество рабочих. В связи с этим было выражено намерение о прекращении контракта и направлено предостережение.
23 июля глава «Гормоста» сообщил, что решение о расторжении контракта пока отозвано. 16 августа стало известно, что прокуратура объявила мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву предостережение из-за отставания от графика ремонта объекта. По данным ведомства, готовность Димитровского моста спустя несколько месяцев после начала ремонта составила всего 11%.
Спустя еще месяц городские власти все же решили сменить подрядчика ремонта, который, согласно контракту, должен завершиться в 2025 году.