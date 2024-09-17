Стало известно, какие трамваи закупят для Самары

«Новый договор — еще один шаг в нашем многолетнем сотрудничестве как с “ПК ТС”, так и с администрацией Самары в сфере обновления общественного транспорта. “Львенок” — это удобный, красивый и безопасный транспорт. Такой большой “прайд” позволит в значительной степени обновить транспортный парк и разгрузить городские маршруты», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Ольга Кириллова.