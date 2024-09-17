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Старое здание аэропорта Перми снесут к середине октября

На его месте планируется создать новую зону ожидания вылетов.

Источник: пресс-служба краевого министерства транспорта

Старое здание пермского аэропорта «Большое Савино» будет полностью демонтировано к середине октября. Об этом информирует пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

«Уже на этой неделе начнут демонтировать старое здание, в котором находился терминал. Завершатся работы до 12 октября — подрядчик планирует закончить раньше поставленного срока» — уточнили в краевом Минтрансе.

Планируется, что место, освободившееся после сноса старого терминала, будет использовано для расширения современного аэровокзального комплекса и создания новой зоны ожидания вылетов. Дополнительный терминал позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.

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