Старое здание аэропорта Перми снесут к середине октября

Старое здание пермского аэропорта «Большое Савино» будет полностью демонтировано к середине октября. Об этом информирует пресс-служба министерства транспорта Пермского края.
«Уже на этой неделе начнут демонтировать старое здание, в котором находился терминал. Завершатся работы до 12 октября — подрядчик планирует закончить раньше поставленного срока» — уточнили в краевом Минтрансе.
Планируется, что место, освободившееся после сноса старого терминала, будет использовано для расширения современного аэровокзального комплекса и создания новой зоны ожидания вылетов. Дополнительный терминал позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.