В индустриальном парке «Руднево» появится завод по производству печатных плат

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появится крупносерийное производство печатных плат с максимальной локализацией и роботизацией. Его откроет ООО «Научно-производственное предприятие “Итэлма”».
«Москва по поручению Сергея Собянина предлагает комплексную поддержку предприятиям — более 20 финансовых и нефинансовых антикризисных инструментов. Благодаря этому последние пять лет промышленность столицы показывает рекордные результаты. Только с начала этого года объем обрабатывающего производства в городе вырос на 14,7 процента и продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, на территории “Руднева” разместится новое производство более чем на 20 тысячах квадратных метров, где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Применение новейшего оборудования на определенных участках позволит повысить качество выпускаемых печатных плат и снизить риски остановки работы. Кроме того, особенно опасные участки производственных линий роботизируют.
«На заводе будут производиться печатные платы до шестого класса точности, в том числе под серверное и телекоммуникационное оборудование. Сегодня такая продукция пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами. В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По словам генерального директора компании Алексея Воробьева, решение об открытии производства печатных плат было принято в связи с растущим спросом на эту продукцию в России.