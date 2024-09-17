В индустриальном парке «Руднево» появится завод по производству печатных плат

«На заводе будут производиться печатные платы до шестого класса точности, в том числе под серверное и телекоммуникационное оборудование. Сегодня такая продукция пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами. В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.