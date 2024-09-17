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Сотрудникам екатеринбургского метро подняли зарплаты

Сотрудникам Екатеринбургского метрополитена с сентября подняли зарплаты, сообщили в пресс-службе городской администрации. Заработок машинистов увеличен на 20%, теперь они будут получать 100 тыс. рублей.

Остальным работникам зарплаты увеличили на 30%. В среднем заработок на предприятии составит 78 тыс. рублей. Прежде специалисты получали 59 тыс. рублей.

В администрации города пояснили, что увеличение зарплат стало возможным благодаря росту пассажиропотока. Он вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавирусной инфекции, — 46−48 млн человек в год.

До этого городские власти анонсировали увеличение зарплат работников «Гортранса» в рамках транспортной реформы. Средняя зарплата водителей к октябрю составит 80 тыс. рублей. Зарплата кондукторов через несколько месяцев должна увеличиться до 62 тыс. рублей.

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