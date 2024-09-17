Сотрудникам екатеринбургского метро подняли зарплаты

Остальным работникам зарплаты увеличили на 30%. В среднем заработок на предприятии составит 78 тыс. рублей. Прежде специалисты получали 59 тыс. рублей.
В администрации города пояснили, что увеличение зарплат стало возможным благодаря росту пассажиропотока. Он вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавирусной инфекции, — 46−48 млн человек в год.
До этого городские власти анонсировали увеличение зарплат работников «Гортранса» в рамках транспортной реформы. Средняя зарплата водителей к октябрю составит 80 тыс. рублей. Зарплата кондукторов через несколько месяцев должна увеличиться до 62 тыс. рублей.