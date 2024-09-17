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Арбитражный суд заблокировал «Астону» стройку в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование о временном запрете застройки территории Екатеринбургского виншампанкомбината.

Источник: Комсомольская правда

Работы проводит компания «Астон. Движение 2».

С иском о введении обеспечительных мер в суд обратилась «Химическая компания “Нитон”». Она просит запретить застройщику проведение земельных и строительных работ в охранной зоне сети водопровода.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретил стройку благотворительного дома для мусульман в поселке Садовом. Здание планировалось религиозной организацией «Ислам Нура». Информация об этом содержится на сайте администрации города.

Дом должен был разместиться на улице Верстовой, в общественно-деловой зоне. Однако в мэрии Екатеринбурга решили, что возведение здания помещает транспортной инфраструктуре и ухудшит экологическую обстановку.