В Башкирии заметно сокращается спрос на автокредиты.

В Башкирии в августе на 20% к месяцу снизился спрос на автокредиты, следует из данных Объединённого кредитного бюро. Если в июле жители региона взяли 4,81 тыс. займов на покупку автомашины, то месяцем позже — на 940 автокредитов меньше.