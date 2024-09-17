В Приморье реализуются шесть мастер-планов городов. В их рамках модернизируется социальная инфраструктура, строятся жилые дома и коммерческие объекты, появляются новые общественные пространства, сообщает ИА PrimaMedia.
Планы Владивостокской агломерации, включая Артем, а также Находки, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня утверждены в декабре 2023 года на период до 2030 года.
«Решение о реновации городов Дальнего Востока принято президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на VI Восточном экономическом форуме (16+). А по итогам прошедшего IX ВЭФ глава государства поручил обеспечить дополнительно 100 млрд рублей из федерального бюджета для реализации мастер-планов», — сообщил заместитель председателя правительства — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По прогнозам, к 2030 году в шести крупных городах Приморья будет проживать около 1,3 млн человек. Предусмотрено 373 мероприятия на 1,4 трлн рублей. Реализация мастер-планов уже началась.
«Половина суммы — это, в основном, проекты резидентов ТОР и КРДВ, а также объекты естественных монополий. Остальная часть — ресурсы федерального и регионального бюджетов. Мы уже реализовали мероприятия на 15 миллиардов рублей. Бюджетные заявки поданы на 85 млрд рублей. В краевом бюджете предусмотрели 48 млрд рублей, включая инфраструктурные и специальные казначейские кредиты», — рассказал губернатор Олег Кожемяко.
Концепция развития Владивостокской агломерации предусматривает ее становление как российского научного, финансового и логистического центра Азиатского макрорегиона. На острове Русский создается ускоритель частиц, инновационный научно-технологический центр, инжиниринговый центр, прорабатывается строительство второй очереди кампуса ДВФУ. Инвесторы уже приступили к созданию парков развлечений и гостиниц.
На одной из главных видовых площадок Владивостока строится культурно-образовательный и музейный комплекс, где разместятся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, выставочные пространства. Планируется восстановить парки «Минный городок» во Владивостоке и «Озерные Ключи» в Артеме.
В Артеме разместится один из самых крупных в стране транспортно-логистических комплексов мощностью 1 млн тонн контейнеров в год. В эксплуатацию введены заводы по производству теплоизоляционных и фасадных материалов «Европласт» и переработки рыбы «Русский минтай», индустриально-промышленный парк «Янковский».
В этом году в микрорайоне «Глобус-2» Артёма построен детский сад на 230 мест. Обустроен Центр культурного развития села Кневичи. Благоустроена рекреационная зона русла реки Озерные Ключи, продолжилось строительство и реконструкция водопроводных сетей, ремонт дорог, тротуаров, восстановление электроосвещения.
Уссурийск планируется развивать как международный логистический хаб и одну из ведущих площадок сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, научный и инновационный агропромышленный центр, первый по уровню комфортности проживания городской округ. Уже запланировано создание экспоцентра и гостиницы, заявлены проекты по строительству транспортно-логистического центра. В городе планируется развитие научно-образовательного кластера в сфере сельского хозяйства на базе Приморского государственного аграрно-технологического университета и Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки.
В этом году в рамках реализации мастер-плана в Уссурийске выполнен капитальный ремонт здания Центра детского творчества по улице Володарского, д. 61, проведено благоустройство общественной территории в границах улиц Некрасова и Советской.
Находка — один из крупнейших морских портов в России. Реализация мастер-плана изменит его облик и ритм жизни, создаст новое качество городской среды, рабочие места и возможности для предпринимателей. В 2024 году в городе проведён капитальный ремонт 15 школ, 12 детских садов, установлено новое оборудование в здравпунктах, построен крытый тренировочный каток, реконструированы трибуны стадиона «Водник».
Арсеньев рассматривается как город-курорт. Упор сделан на комплексное раскрытие курортно-туристического потенциала. В городе создается горнолыжный курорт. В этом году обустроен стадион в школе № 5, а также капитальный ремонт двух средних и двух спортивных школ — «Юность» и «Полёт», и двух детских садов. Благоустроены городской парк «Восток», детский городок «Радость», отремонтированы участки городских тепловых сетей.
Развитие Большого Камня связано с ростом экономики агломерации и с промышленным развитием. В 2024 году в городе продолжилась реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия, капитальный ремонт Дворца культуры «Звезда», строительство парка культуры и отдыха по улице Андреевская.
Напомним, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы ВЭФ-2024 (16+) заключила соглашение с правительством Приморского края о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. КРДВ и Приморский край увеличат площади инфраструктурных объектов поддержки креативных индустрий на 7 тысяч кв. метров к 2035 году, в том числе за счет создания креативного кластера «Матросский клуб», который станет ключевым элементом креативной инфраструктуры Дальнего Востока.