В Приморье реализуются шесть мастер-планов городов

Уссурийск планируется развивать как международный логистический хаб и одну из ведущих площадок сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, научный и инновационный агропромышленный центр, первый по уровню комфортности проживания городской округ. Уже запланировано создание экспоцентра и гостиницы, заявлены проекты по строительству транспортно-логистического центра. В городе планируется развитие научно-образовательного кластера в сфере сельского хозяйства на базе Приморского государственного аграрно-технологического университета и Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки.