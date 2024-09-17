В Омске снесут более 150 частных домов и построят новый микрорайон

Новый микрорайон с общей площадью застройки не менее 70 тысяч кв. м. будут строить в течение 10 лет. За это время снесут более 150 частных и 13 многоквартирных домов, объекты незавершённого строительства и нежилое здание. Кроме того, в границах этих улиц находится большое количество сетей коммуникации, решение о сносе которых примут отдельно.