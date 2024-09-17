В Омске снесут более 150 частных домов и построят новый микрорайон

На сайте горадминистрации опубликовали проект комплексного развития территории в Центральном округе. Это 10,1 га в границах улиц Авангардная, 4-я Челюскинцев, Сурикова и 1-я Челюскинцев.
Новый микрорайон с общей площадью застройки не менее 70 тысяч кв. м. будут строить в течение 10 лет. За это время снесут более 150 частных и 13 многоквартирных домов, объекты незавершённого строительства и нежилое здание. Кроме того, в границах этих улиц находится большое количество сетей коммуникации, решение о сносе которых примут отдельно.
Отметим, что часть из запланированных под снос объектов была признана аварийной. Это семь многоквартирных домов на улицах Сурикова (№ 5, 7, 9), 2-й Челюскинцев (17 б, 19а) и Авангардной (№ 10 и 12). При этом ещё девять многоквартирных домов и 144 частных дома, которые находятся рядом, к аварийным не относятся.
На территории планируется построить дома средней этажности, высотные дома, гаражи, объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, магазины, банки, автостоянки, общепит. Также здесь появится опорный пункт полиции для обеспечения правопорядка.