Озеро-парк Октябрьский почти готов к сдаче

«Конструктив сцены уже готов, осталось покрыть крышу и установить пандус. К сцене провели дополнительное освещение и электричество, чтобы была возможность при проведении мероприятий подключать различное оборудование. Уверены, что праздников и ярмарок для жителей здесь станет еще больше», — приводятся слова директора Красгорпарка Владимира Мартюшова на сайте администрации.