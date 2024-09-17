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Озеро-парк Октябрьский почти готов к сдаче

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершается третий этап благоустройства озеро-парка Октябрьский, сообщает администрация Красноярска. Подрядная организация ООО «ПромСтрой» уже поменяла асфальт, установила новые бордюры и водоотвод.

Кроме того, в парке оборудуют смотровую площадку около озера. Большой упор делается на эстетичную подсветку. Также по просьбе жителей монтируют уличную сцену.

«Конструктив сцены уже готов, осталось покрыть крышу и установить пандус. К сцене провели дополнительное освещение и электричество, чтобы была возможность при проведении мероприятий подключать различное оборудование. Уверены, что праздников и ярмарок для жителей здесь станет еще больше», — приводятся слова директора Красгорпарка Владимира Мартюшова на сайте администрации.

Следующим этапом благоустройства будет асфальтирование парковки, установка качелей и уличной мебели.