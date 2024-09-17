Приморцы платят за коммуналку меньше всех на Дальнем Востоке

В среднем по стране доля расходов на ЖКУ составляет 9,4%, и это чуть меньше, чем годом ранее — на 0,6%. Стоит отметить, что в более теплых регионах жители тратят на коммуналку гораздо меньше. Так, например, в Астраханской области, лидере рейтинга, на ЖКУ уходит лишь 6,3% доходов семьи. Но чем севернее регион, тем больше счета за отопление, воду и электричество.