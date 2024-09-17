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Приморцы платят за коммуналку меньше всех на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Жители Приморского края тратят на оплату ЖКУ одну из самых малых долей своих доходов среди дальневосточных регионов. В то время как в некоторых других уголках страны оплата коммуналки съедает существенную часть семейного бюджета, в Приморье этот показатель составляет всего 9,3%. Такие данные приводит «РИА Рейтинг» в своем исследовании за 2024 год.

«Самая высокая доля затрат на ЖКУ и топливо в потребительских расходах семей в Чукотском автономном округе, самая низкая — в Астраханской области», — сообщает пресс-служба Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Жители Приморского края могут порадоваться — они платят за коммуналку меньше всех на Дальнем Востоке. Для сравнения, в соседнем Чукотском автономном округе, известном своими суровыми условиями жизни и высокими ценами на топливо, семьи тратят на ЖКУ 14% своих доходов — это рекордный показатель по всей стране. Республике Бурятия и Амурской области также не повезло: там жители отдают 13,4% и 13,3% соответственно.

Приморский край, хоть и занимает 34-е место в рейтинге, остается одним из самых благоприятных дальневосточных регионов по части расходов на коммунальные услуги. Несмотря на не самые теплые зимы и необходимость постоянного отопления, жители Приморья могут быть уверены, что их счета за ЖКУ не станут серьезным ударом по бюджету.

Тем временем в некоторых северных и восточных регионах, таких как Магаданская область или Ямало-Ненецкий автономный округ, семьи платят за коммунальные услуги свыше 9 тысяч рублей ежемесячно. Для сравнения, среднестатистическая семья в России тратит на ЖКУ около 5397 рублей в месяц.

«В 2023 году семьям Приморья приходилось ежемесячно выделять на оплату коммунальных услуг в среднем 9,3% своего дохода, что составляло 6073,4 рубля», — говорится в исследовании.

В среднем по стране доля расходов на ЖКУ составляет 9,4%, и это чуть меньше, чем годом ранее — на 0,6%. Стоит отметить, что в более теплых регионах жители тратят на коммуналку гораздо меньше. Так, например, в Астраханской области, лидере рейтинга, на ЖКУ уходит лишь 6,3% доходов семьи. Но чем севернее регион, тем больше счета за отопление, воду и электричество.

Ранее «ФедералПресс» опубликовал шокирующую статистику по уровню преступной деятельности со стороны мигрантов в Приморье. Гости из ближнего зарубежья стали на 80% чаще нарушать российские законы по сравнению с предыдущими годами.