Приморцы платят за коммуналку меньше всех на Дальнем Востоке

«Самая высокая доля затрат на ЖКУ и топливо в потребительских расходах семей в Чукотском автономном округе, самая низкая — в Астраханской области», — сообщает пресс-служба Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
Жители Приморского края могут порадоваться — они платят за коммуналку меньше всех на Дальнем Востоке. Для сравнения, в соседнем Чукотском автономном округе, известном своими суровыми условиями жизни и высокими ценами на топливо, семьи тратят на ЖКУ 14% своих доходов — это рекордный показатель по всей стране. Республике Бурятия и Амурской области также не повезло: там жители отдают 13,4% и 13,3% соответственно.
Приморский край, хоть и занимает 34-е место в рейтинге, остается одним из самых благоприятных дальневосточных регионов по части расходов на коммунальные услуги. Несмотря на не самые теплые зимы и необходимость постоянного отопления, жители Приморья могут быть уверены, что их счета за ЖКУ не станут серьезным ударом по бюджету.
Тем временем в некоторых северных и восточных регионах, таких как Магаданская область или Ямало-Ненецкий автономный округ, семьи платят за коммунальные услуги свыше 9 тысяч рублей ежемесячно. Для сравнения, среднестатистическая семья в России тратит на ЖКУ около 5397 рублей в месяц.
«В 2023 году семьям Приморья приходилось ежемесячно выделять на оплату коммунальных услуг в среднем 9,3% своего дохода, что составляло 6073,4 рубля», — говорится в исследовании.
В среднем по стране доля расходов на ЖКУ составляет 9,4%, и это чуть меньше, чем годом ранее — на 0,6%. Стоит отметить, что в более теплых регионах жители тратят на коммуналку гораздо меньше. Так, например, в Астраханской области, лидере рейтинга, на ЖКУ уходит лишь 6,3% доходов семьи. Но чем севернее регион, тем больше счета за отопление, воду и электричество.
Ранее «ФедералПресс» опубликовал шокирующую статистику по уровню преступной деятельности со стороны мигрантов в Приморье. Гости из ближнего зарубежья стали на 80% чаще нарушать российские законы по сравнению с предыдущими годами.