Априум, романеско и брокколини: на московских ярмарках можно купить необычные овощи и фрукты

В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Ярмарочные площадки расположены вблизи жилых комплексов и недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта, они открыты с пятницы по воскресенье. Найти ближайшую к своему дому можно на официальном сайте.