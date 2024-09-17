Априум, романеско и брокколини: на московских ярмарках можно купить необычные овощи и фрукты

На московских ярмарках выходного дня представлены необычные фрукты и овощи — гибриды сливы и абрикоса, брокколи и китайской капусты и многие другие. Фермеры привозят их в столицу из разных уголков страны.
Так, горожане могут приобрести романеско — это дальний родственник цветной капусты и брокколи. Овощ примечателен тем, что при его приготовлении не возникает характерного капустного запаха, который не нравится детям. Готовить романеско следует так же, как и брокколи: варить, тушить или запекать.
Еще один необычный овощ из капустного семейства — брокколини, гибрид брокколи и гайлана (китайской брокколи). Внешне он похож на спаржу и имеет сладкий вкус. В растении содержатся витамины А, С и К, а также фолиевая кислота. Его пассеруют, отваривают, жарят и готовят на пару.
Любителям необычных фруктов понравится априум — результат скрещивания сливы и абрикоса. У фрукта ярко выраженный цитрусовый аромат и апельсиновое послевкусие. В плодах содержится клетчатка, кальций, железо, белок, а также витамины А и С.
Результатом селекционного отбора является и знаменитый ялтинский лук, выведенный еще в 50-х годах прошлого века. Овощеводы продолжают совершенствовать овощ и в настоящее время. Так, в 2019 году был получен новый сорт, названный «ялтинский плюс». По своим вкусовым свойствам он не отличается от оригинала, но зато может выращиваться в степной зоне.
В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Ярмарочные площадки расположены вблизи жилых комплексов и недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта, они открыты с пятницы по воскресенье. Найти ближайшую к своему дому можно на официальном сайте.