Суд запретил сделки с землей под рестораном «Шарик» в центре Новосибирска

В начале сентября ООО «Вита-К», которому принадлежит сооружение, заявило иск в арбитраж с требованием признать незаконным одностороннее расторжение договора аренды земельного участка мэрией Новосибирска. Соглашение, заключенное еще в 2017 году, муниципалитет решил «разорвать» в июле 2024-го. Причиной послужило то, что участок, на котором располагается «Шарик», предоставлялся без проведения торгов. При этом надел был предназначен для размещения нестационарного объекта, но построенное на нем сооружение, по мнению специалистов, имеет признаки капитального строительства.