Суд запретил сделки с землей под рестораном «Шарик» в центре Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области временно запретил перерегистрировать и передавать третьим лицам участок около театра «Глобус», на котором расположен ресторан «Шарик».
В начале сентября ООО «Вита-К», которому принадлежит сооружение, заявило иск в арбитраж с требованием признать незаконным одностороннее расторжение договора аренды земельного участка мэрией Новосибирска. Соглашение, заключенное еще в 2017 году, муниципалитет решил «разорвать» в июле 2024-го. Причиной послужило то, что участок, на котором располагается «Шарик», предоставлялся без проведения торгов. При этом надел был предназначен для размещения нестационарного объекта, но построенное на нем сооружение, по мнению специалистов, имеет признаки капитального строительства.
Однако владелец шарообразной постройки с этими доводами не согласился и обратился в суд. Вместе с иском представители «Виты» подали ходатайство о принятии обеспечительных мер. Они потребовали запретить Росреестру совершать регистрационные действия с арендованным участком, а мэрии — передавать эту землю третьим лицам.
При этом коммерсанты указали, что городские власти могут предпринять действия для исключения записи о государственной регистрации спорного договора аренды в Росреестре. Истец настаивает, что это приведет к потере прибыли, а, возможно, и банкротству компании.
— В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер истец указал на то, что непринятие испрашиваемых обеспечительных мер может причинить значительный ущерб ООО «Вита-К», поскольку в благоустройство спорного земельного участка, в строительство и содержание возведенного на нем объекта вкладывались средства на протяжении многих лет, объект функционирует и частично сдан в аренду в пользу третьих лиц, — указано в определении суда.
В итоге Фемида удовлетворила заявление ООО «Вита-К» и постановила запретить регистрационные действия и передачу участка третьим лицам до вступления в законную силу решения суда по иску владельца постройки к мэрии.
Параллельно в арбитраже рассматривается требование мэрии о сносе спорного объекта. Правда, с подачей этого заявления муниципалитет не торопился. Дело дошло до вмешательства прокуратуры, которая в начале августа внесла мэру города представление по факту бездействия при демонтаже самостроев, в число которых вошел и «Шарик». После этого иск поступил в суд.
Между тем городские власти сейчас ищут варианты спасения необычного шарообразного здания, поскольку оно уже стало одним из символов мегаполиса, и новосибирцы к нему привыкли.
Иван ЛУДНОВ.