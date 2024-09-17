Александр Гусев поздравил воронежских аграриев с 3-м миллионом тонн зерна

Напомним, из-за заморозков в мае воронежские аграрии пересеяли свыше 266 тысяч га сельскохозяйственных культур. Больше всего пострадала озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, сахарная свёкла, подсолнечник и горох. Благодаря напряженной работе к концу июля удалось собрать два миллиона тонн зерна. В числе лидеров по объему собранного урожая оказались Аннинский (156,4 тысяч тонн), Панинский (113 тысяч тонн) и Семилукский (112,6 тысяч тонн) районы.