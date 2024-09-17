Александр Гусев поздравил воронежских аграриев с 3-м миллионом тонн зерна

Глава региона подчеркнул, что для текущего года, который отметился погодными аномалиями, это очень достойный результат.
По состоянию на 16 сентября уже обмолочено 1,2 млн га зерновых и зернобобовых культур. Собрано 1,5 млн тонн озимой пшеницы, 808 тыс. тонн ячменя, почти 424 тыс. тонн яровой пшеницы, 303 тыс. тонн подсолнечника, 299 тыс. тонн сои, 115 тыс. тонн кукурузы на зерно.
«Уборка ранних зерновых в регионе завершена. Аграрии продолжают убирать поздние зерновые и зернобобовые, а также технические культуры. Желаю им благоприятной погоды и новых достижений!» — добавил Александр Гусев.
Напомним, из-за заморозков в мае воронежские аграрии пересеяли свыше 266 тысяч га сельскохозяйственных культур. Больше всего пострадала озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, сахарная свёкла, подсолнечник и горох. Благодаря напряженной работе к концу июля удалось собрать два миллиона тонн зерна. В числе лидеров по объему собранного урожая оказались Аннинский (156,4 тысяч тонн), Панинский (113 тысяч тонн) и Семилукский (112,6 тысяч тонн) районы.