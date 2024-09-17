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Омские власти выделили 82 млн рублей семьям, пострадавшим от паводка

Средства на строительство и покупку жилья получат 20 усть-ишимских семей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня сообщил о выделении 82 млн рублей 20 усть-ишимским семьям на строительство и покупку жилья.

Средства на эти цели выделили из резервного фонда.

«Выделили из резервного фонда правительства Омской области более 82,6 млн рублей на строительство и приобретение жилья, взамен утраченного из-за паводка для жителей Усть-Ишимского района. Средства получат 20 семей», — рассказал Виталий Хоценко.

Пострадавшие от весеннего паводка омичи на прошлой недели начали получать сертификаты на покупку нового жилья.