Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса «Олимпийский»

В третьем разместят водный комплекс с 15 бассейнами. В их числе два олимпийских с трибунами на четыре тысячи зрителей, где можно проводить международные соревнования. Кроме того, в нем будет зона для серфинга, помещения для фехтования, восточных единоборств и других видов спорта.