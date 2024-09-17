Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса «Олимпийский»

Продолжается реконструкция легендарного спортивного комплекса «Олимпийский». Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Новый комплекс будет состоять из четырех сооружений. Три из них объединят стилобатом. Первое — главное здание с концертным залом-трансформером на 12 тысяч зрителей, кинокластером, торговой галереей, гастрономическими и событийными площадками.
Второе сооружение — это физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будет более 100 площадок, в том числе ледовая арена, залы для керлинга, бокса, борьбы, художественной и спортивной гимнастики, большого тенниса и других видов спорта.
В третьем разместят водный комплекс с 15 бассейнами. В их числе два олимпийских с трибунами на четыре тысячи зрителей, где можно проводить международные соревнования. Кроме того, в нем будет зона для серфинга, помещения для фехтования, восточных единоборств и других видов спорта.
«На зданиях уже идут работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Также в планах строительство малого концертного зала на две тысячи зрителей», — написал мэр Москвы.
В комплексе будет все для проведения профессиональных спортивных соревнований, любительских занятий, культурных и деловых мероприятий, семейного отдыха и развлечений.
Рядом со спортивным комплексом откроют новую станцию метро «Достоевская» Кольцевой линии. Дойти от нее до «Олимпийского» можно будет примерно за минуту.