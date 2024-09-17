В Екатеринбурге авиакомпания попыталась незаконно повысить цены на билеты. Однако Роспотребнадзор отстоял право туристов на поездку в Таиланд по первоначальной стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Екатеринбуржец купил за 47 тысяч рублей два билета до Пхукета и обратно на сайте компании. Однако неожиданно потребителю сообщили, что билеты аннулированы из-за технической ошибки при формировании цены договора. А деньги пообещали вернуть. Цена на рейс существенно выросла.
— Екатеринбуржец пришел в консультационный пункт за помощью. Специалисты обратились к авиакомпании с требованием исполнить договор перевозки на ранее установленных условиях, но авиакомпания отказалась, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
От имени потребителя был подготовлен иск в суд. Суд обязал авиакомпанию в течение года оказать туристу услуги авиаперевозки по маршруту Екатеринбург-Пхукет и обратно по цене билета 23,5 тысяч рублей. Помимо этого, с компании взыскали штраф в 7500 рублей.