В Екатеринбурге авиакомпания попыталась незаконно повысить цены на билеты

От имени потребителя был подготовлен иск в суд. Суд обязал авиакомпанию в течение года оказать туристу услуги авиаперевозки по маршруту Екатеринбург-Пхукет и обратно по цене билета 23,5 тысяч рублей. Помимо этого, с компании взыскали штраф в 7500 рублей.