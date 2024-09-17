В Перми ввели в эксплуатацию еще 11 объектов нового зоопарка

В Перми ввели в эксплуатацию еще 11 объектов первой очереди нового зоопарка. Готовы вольеры и павильоны для птиц, рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка, а также здания кормокухни и ветлечебницы. Об этом сообщает Министерство строительства Прикамья.
Далее запланирован процесс лицензирования построенных объектов. Одновременно с этим ведется художественное оформление и тематизация сданных ранее помещений. Различные работы продолжаются на территории 26 га. В ближайшее время в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный переедут 55 животных.
Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми ведется с 2017 года. В 2022 году ввели в эксплуатацию первый этап комплекса нового зоопарка. В апреле прошлого года из старого зоопарка на улице Монастырской начали перевозить животных на новое место. Новый зоопарк принял около 300 первых обитателей. В их числе были кролики, мелкие грызуны и домашние птицы.