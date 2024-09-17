В Перми ввели в эксплуатацию еще 11 объектов нового зоопарка

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми ведется с 2017 года. В 2022 году ввели в эксплуатацию первый этап комплекса нового зоопарка. В апреле прошлого года из старого зоопарка на улице Монастырской начали перевозить животных на новое место. Новый зоопарк принял около 300 первых обитателей. В их числе были кролики, мелкие грызуны и домашние птицы.