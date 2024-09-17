В Екатеринбурге предлагают одни из самых высоких зарплат в России

Аналитики сервиса выяснили, что помимо столиц, самую высокую зарплату работодатели предлагают екатеринбургским специалистам — 68,3 тысячи рублей (+5% по сравнению с летом 2023 года). В топ-5 так же вошли Москва (78,2 тысячи рублей), Санкт-Петербург (70,6 тысячи рублей), Казань и Новосибирск (по 67,9 тысяч рублей), а также Краснодар (66,1 тысячи рублей).
«На рынке труда отмечается замедление зарплатной гонки работодателей. Если еще в прошлом году зарплатные предложения росли в динамике 20−30%, теперь этот показатель постепенно стабилизируется. Бизнес привлекает соискателей не только достойным уровнем дохода, но и различными бонусами, разработанными для удержания и мотивации сотрудников», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
УралПолитRu отмечает, что в целом по России средняя предлагаемая заработная плата на сегодняшний день составляет 67,2 тысячи рублей. Это на 9% больше, чем летом 2023 года.