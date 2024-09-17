В Екатеринбурге предлагают одни из самых высоких зарплат в России

«На рынке труда отмечается замедление зарплатной гонки работодателей. Если еще в прошлом году зарплатные предложения росли в динамике 20−30%, теперь этот показатель постепенно стабилизируется. Бизнес привлекает соискателей не только достойным уровнем дохода, но и различными бонусами, разработанными для удержания и мотивации сотрудников», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.