Завод «Исеть», изъятый у Малика Гайсина, сменил совет директоров

Завод был изъят решением суда в пользу государства из-за нарушения бизнесменом Маликом Гайсиным антикоррупционного законодательства.
Новыми членами совета директоров стали директор по безопасности АО «РТ-Проектные технологии» (дочерняя компания «Ростеха») Павел Горшков, президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, представители структур «Ростеха» Владимир Андреев и Залим Гукежев, предприниматель Сергей Медведев, а также Наталия Скуратова и Светлана Белоконева. За избрание кандидатур проголосовали чуть больше миллиона акционеров, воздержались — 644. «Против» не отдали ни одного голоса.
Ранее в совет директоров входили гендиректор компании АО «Радиоприборснаб» Александр Черковский, представители Минпромторга РФ Юрий Плясунов и Александр Гапонов, представители «Росимущества» Илья Карпов, Никита Кожемякин и Анна Доркова. Он был избран в ноябре 2023 года, тогда из совета директоров исключили бывшего владельца завода Малика Гайсина.
Напомним, 10 сентября Ленинский районный суд повторно изъял у Малика Гайсина завод «Исеть» в доход государства. По утверждению Генпрокуратуры, Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы в 1995—1999 годах, использовал предприятие для личного обогащения, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Ранее Верховный суд РФ отменил первое решение о национализации суда, направив его на пересмотр в нижестоящий суд из-за неверного применения законов о статусе депутата и нарушении сроков исковой давности.