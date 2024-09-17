Завод «Исеть», изъятый у Малика Гайсина, сменил совет директоров

Напомним, 10 сентября Ленинский районный суд повторно изъял у Малика Гайсина завод «Исеть» в доход государства. По утверждению Генпрокуратуры, Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы в 1995—1999 годах, использовал предприятие для личного обогащения, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Ранее Верховный суд РФ отменил первое решение о национализации суда, направив его на пересмотр в нижестоящий суд из-за неверного применения законов о статусе депутата и нарушении сроков исковой давности.