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Станцию «Чкаловская» начнут готовить для запуска оплаты лицом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с октября начнется замена турникетов на станции метро «Чкаловская», сообщает пресс-служба горадминистрации. Ожидается, что здесь потом запустят в тестовом режиме оплату проезда по биометрическим данным (по лицу).

К настоящему времени уже завершена замена турникетов на станции метро «Уралмаш». Во всем метрополитене установят 104 смарт-турникета.

Систему оплаты проезда по биометрическим данным будут вводить в метрополитене за счет средств федерального бюджета. Сейчас технические детали запуска face pay прорабатываются с АО «И-Сеть». До конца 2024 года сервис запустят на других станциях. Чтобы им воспользоваться, нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и привязать банковскую карту или «ЕКарту».

метро