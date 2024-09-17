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В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» заменили турникеты

Современные турникеты появились на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» сменили турникеты. Установка современного оборудования завершилась накануне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— На станции метро «Уралмаш» на входе со стороны ДК имени Лаврова завершились работы по замене турникетов. Теперь станция полностью оснащена современным оборудованием, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Обновление турникетов в екатеринбургском метрополитене началось в декабре 2023 года. Первой станцией для преображения стала «Площадь 1905 года». Благодаря новому оборудованию сокращается время на оплату проезда картой. Снижается вероятность скопления людей у терминалов.

Последней станцией, которую модернизируют, станет «Чкаловская». Так, все турникеты будут установлены в октябре 2024 года. Всего их 104.