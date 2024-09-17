В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» заменили турникеты

Обновление турникетов в екатеринбургском метрополитене началось в декабре 2023 года. Первой станцией для преображения стала «Площадь 1905 года». Благодаря новому оборудованию сокращается время на оплату проезда картой. Снижается вероятность скопления людей у терминалов.