В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» заменили турникеты

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» сменили турникеты. Установка современного оборудования завершилась накануне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— На станции метро «Уралмаш» на входе со стороны ДК имени Лаврова завершились работы по замене турникетов. Теперь станция полностью оснащена современным оборудованием, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Обновление турникетов в екатеринбургском метрополитене началось в декабре 2023 года. Первой станцией для преображения стала «Площадь 1905 года». Благодаря новому оборудованию сокращается время на оплату проезда картой. Снижается вероятность скопления людей у терминалов.
Последней станцией, которую модернизируют, станет «Чкаловская». Так, все турникеты будут установлены в октябре 2024 года. Всего их 104.