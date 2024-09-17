К 2030 году в Новосибирске обновят парк вагонов метро

Из них 15 вагонов будут приобретены в лизинг, а еще 5 — за счет собственных средств метрополитена. Общая стоимость закупки превысит 5 миллиардов рублей. Поставку новых вагонов ожидают в период с октября 2025 года по март 2026 года.