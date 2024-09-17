В Омской области построят 12 отделений почты России

«По поручению Главы региона Виталия Павловича Хоценко работаем над модернизацией отделений почтовой связи на территории Омской области. По итогам первого квартала утверждены проекты законов об освобождении УФПС по Омской области от уплаты транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», — сообщил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
В 2024 году будет проведен капитальный ремонт следующих отделений:
- 1) 646322 Тюкалинский р-н, с. Старосолдатское, ул Советская, д. 5
- 2) 646976 Кормиловский р-н, д. Немировка, ул Советская, д. 21, кв. 1
- 3) 646044 Марьяновский р-н, с. Пикетное, ул 1-я Советская, д. 6А
- 4) 646874 Одесский р-н, с. Орехово, ул Юбилейная, д. 1
- 5) 646080 Москаленский р-н, с. Элита, ул Ленина, д. 17
- 6) 646444 Муромцевский р-н, с. Артын, ул Советская, д. 2
Быстровозводимые модульные конструкции в 2024 году будут установлены по 12 адресам:
- 646168 Любинский р-н, с. Протопоповка, ул Зеленая, д. 5
- 646882 Азовский р-н, с. Звонарев Кут, ул Школьная, д. 34
- 646705 Шербакульский р-н, с. Таловское, ул Северная, д. 39
- 646707 Шербакульский р-н, с. Бабеж, ул Победы, д. 18
- 646597 Усть-Ишимский р-н, с. Загваздино, пер Больничный, д. 3
- 646564 Тевризский р-н, с. Иванов Мыс, ул Советская, д. 40
- 646810 Таврический р-н, д. Черниговка, ул Садовая, д. 1
- 646001 Исилькульский р-н, п. Ленинский, ул Западная, д. 1
- 646151 Любинский р-н, п. Центрально-Любинский, ул Советская, д. 16
- 1646047 Марьяновский с. Заря Свободы, ул Пролетарская, д. 4
- 646053 Марьяновский д. Васильевка, ул Школьная, д. 18
- 646126 Называевский с. Путь Социализма, ул Школьная, д. 1
Напомним, что соглашение о сотрудничестве между правительством Омской области и АО «Почта России» было заключено в 2023 году.