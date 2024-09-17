В Омской области построят 12 отделений почты России

«По поручению Главы региона Виталия Павловича Хоценко работаем над модернизацией отделений почтовой связи на территории Омской области. По итогам первого квартала утверждены проекты законов об освобождении УФПС по Омской области от уплаты транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», — сообщил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.