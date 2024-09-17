В Красноярском крае создадут 7 экотехнопарков

С начала в 2019 году «мусорной реформы» и увеличением стоимости утилизационного сбора за вывоз твёрдых коммунальных отходов ожидалось, что с введением института региональных операторов будут решены проблемы с ликвидацией свалок и появятся источники финансирования для строительства необходимой инфраструктуры обращения с отходами.