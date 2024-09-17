В Красноярском крае создадут 7 экотехнопарков

Основной фокус.
С начала в 2019 году «мусорной реформы» и увеличением стоимости утилизационного сбора за вывоз твёрдых коммунальных отходов ожидалось, что с введением института региональных операторов будут решены проблемы с ликвидацией свалок и появятся источники финансирования для строительства необходимой инфраструктуры обращения с отходами.
К сожалению, этого не произошло. Несмотря на штрафы, предприниматели, да и жители края, продолжают вывозить отходы куда придётся.
Эти проблемы обсудили на заседании Общественно-экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе края. Главным стал вопрос проведения реформы в сфере обращения с ТКО.
В России с 1 января 2025 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» стартует новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Все регионы страны должны активно включиться в его реализацию и достигнуть целевых показателей, установленных указом президента РФ.
Согласно проекту, к 2030 году сортировать должны 100% ТКО. Не более 50% направлять на захоронение, не менее 25% нужно будет использовать в качестве вторичных материальных ресурсов.
«Мы должны верифицировать вектор, который задан природоохранным блоком Красноярского края, тот план действий, который последовательно реализуется. Основной фокус во всей работе, связанной с построением экономики замкнутого цикла, должен быть сделан на развитии инфраструктуры, строительстве необходимых объектов и развитии переработки отходов», — отметил председатель Общественно-экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе края Рашид Исмаилов.
Открыто и прозрачно.
Губернатор Красноярского края отметил, что власти переформатировали первоначальные подходы к реализации реформы обращения с ТКО.
«Благодаря членам совета и публично правовой компании “Российский экологический оператор” мы сформулировали ключевые направления по организации устройства системы работы с твёрдыми коммунальными отходами. Нам удалось существенным образом оптимизировать первоначально разработанные решения, а соответственно, и сократить объём ресурсов, которые нужны будут для того, чтобы эта система функционировала», — подчеркнул губернатор края Михаил Котюков.
В регионе планируется создать семь экотехнопарков, в которых будут созданы современные сортировочные комплексы, объекты компостирования, системы обезвреживания, а также появится возможность развивать мощности по переработке отходов.
Современные объекты по обращению с отходами появятся в Назаровском, Емельяновском, Енисейском, Минусинском, Богучанском, Канском районах и в Норильске. Проектирование первого экотехнопарка в Назаровском районе уже началось.
К остальным приступят в следующем году. Одновременно с подготовкой проектов разрабатывается конкурсная документация для заключения концессионных соглашений на строительство указанных объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2027—2028 гг..
Участникам заседания были представлены презентации проектов по обращению с ТКО, в том числе по использованию станций мусороперегрузки, по переработке и обезвреживанию отходов.
Проблеме обращения с отходами в труднодоступных районах уделили особое внимание.
Как считают участники совета, ключевая задача экспертов — обеспечить экспертную и общественную поддержку деятельности краевого правительства в природоохранной сфере, помочь в поиске и выборе наиболее оптимальных решений. И этот процесс должен быть открытым и прозрачным.