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В Красноярском крае создадут 7 экотехнопарков

Несмотря на то что так называемой «мусорной реформе» пять лет, экологическая обстановка в Красноярском крае оставляет желать лучшего. Задачи, которые обсудили на Общественно-экспертном совете по вопросам экологии при губернаторе края, Михаил Котюков назвал приоритетными.

Источник: правительство Красноярского края

Основной фокус.

С начала в 2019 году «мусорной реформы» и увеличением стоимости утилизационного сбора за вывоз твёрдых коммунальных отходов ожидалось, что с введением института региональных операторов будут решены проблемы с ликвидацией свалок и появятся источники финансирования для строительства необходимой инфраструктуры обращения с отходами.

К сожалению, этого не произошло. Несмотря на штрафы, предприниматели, да и жители края, продолжают вывозить отходы куда придётся.

Эти проблемы обсудили на заседании Общественно-экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе края. Главным стал вопрос проведения реформы в сфере обращения с ТКО.

В России с 1 января 2025 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» стартует новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Все регионы страны должны активно включиться в его реализацию и достигнуть целевых показателей, установленных указом президента РФ.

Согласно проекту, к 2030 году сортировать должны 100% ТКО. Не более 50% направлять на захоронение, не менее 25% нужно будет использовать в качестве вторичных материальных ресурсов.

«Мы должны верифицировать вектор, который задан природоохранным блоком Красноярского края, тот план действий, который последовательно реализуется. Основной фокус во всей работе, связанной с построением экономики замкнутого цикла, должен быть сделан на развитии инфраструктуры, строительстве необходимых объектов и развитии переработки отходов», — отметил председатель Общественно-экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе края Рашид Исмаилов.

Открыто и прозрачно.

Губернатор Красноярского края отметил, что власти переформатировали первоначальные подходы к реализации реформы обращения с ТКО.

«Благодаря членам совета и публично правовой компании “Российский экологический оператор” мы сформулировали ключевые направления по организации устройства системы работы с твёрдыми коммунальными отходами. Нам удалось существенным образом оптимизировать первоначально разработанные решения, а соответственно, и сократить объём ресурсов, которые нужны будут для того, чтобы эта система функционировала», — подчеркнул губернатор края Михаил Котюков.

В регионе планируется создать семь экотехнопарков, в которых будут созданы современные сортировочные комп­лексы, объекты компостирования, системы обезвреживания, а также появится возможность развивать мощности по переработке отходов.

Современные объекты по обращению с отходами появятся в Назаровском, Емельяновском, Енисейском, Минусинском, Богучанском, Канском районах и в Норильске. Проектирование первого экотехнопарка в Назаровском районе уже началось.

К остальным приступят в следующем году. Одновременно с подготовкой проектов разрабатывается конкурсная документация для заключения концессионных соглашений на строительство указанных объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2027—2028 гг..

Участникам заседания были представлены презентации проектов по обращению с ТКО, в том числе по использованию станций мусороперегрузки, по переработке и обезвреживанию отходов.

Проблеме обращения с отходами в труднодоступных районах уделили особое внимание.

Как считают участники совета, ключевая задача экспертов — обеспечить экспертную и общественную поддержку деятельности краевого правительства в природоохранной сфере, помочь в поиске и выборе наиболее оптимальных решений. И этот процесс должен быть открытым и прозрачным.