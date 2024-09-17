В Пермском крае планируют расширить льготу на проезд в электричках

В Пермском крае планируется расширить льготу на проезд в электричках для учащихся частных образовательных учреждений. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в региональный парламент губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сейчас билеты и проездные на электрички со скидкой 50% могут купить школьники и студенты, которые учатся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Данная льгота распространяется только на обучающихся по очным программам. Новый законопроект позволит воспользоваться такой льготой ребятам, которые обучаются в частных школах, колледжах и вузах.
Документ депутаты краевого Заксобрания планируют рассмотреть в двух чтениях на ближайшем заседании, которое состоится 19 сентября. Ожидается, что получателями льготы могут стать около 2,4 тысяч учащихся частных учреждений.