Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдано разрешение на строительство продолжения зеленой линии метро Петербурга

Продолжение «зеленой» Невско-Василеостровской линии метро получило разрешение на строительство. Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, Госстройнадзор выдал соответствующий документ.

Речь идет о строительстве участка от станции «Беговая» через «Яхтенную» до «Каменки» и до демонтажной камеры.

«Фонтанка» рассказывала, что в июле проектная документация продолжения зеленой линии была одобрена Главгосэкспертизой.

Продолжение зеленой линии от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируется достроить в 2028 году. «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть: у обеих подземные вестибюли с выходами на поверхность.

метро