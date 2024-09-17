Выдано разрешение на строительство продолжения зеленой линии метро Петербурга

Продолжение зеленой линии от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируется достроить в 2028 году. «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть: у обеих подземные вестибюли с выходами на поверхность.