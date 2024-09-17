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В Петербурге стартовал Международный рыбопромышленный форум

В петербургском КВЦ «Экспофорум» проходит первый день главного отраслевого события страны — Международного рыбопромышленного форума. Мероприятие собрало делегатов из 40 стран мира.

Главной темой деловой программы в этом году стали инновации и их применение в рыбопромышленных производствах. Кроме того, на мероприятии будут обсуждаться внутренние реформы российского рыбного хозяйства, аквакультура, международное сотрудничество, проблемы импортозамещения, логистика и другие вопросы.

Также в рамках форума в «Экспоцентре» проходит выставка SEAFOOD EXPO RUSSIA, на которой свою продукцию представляют 350 компаний из 37 регионов РФ и 17 стран.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству. Форум проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.