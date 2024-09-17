В Петербурге стартовал Международный рыбопромышленный форум

Главной темой деловой программы в этом году стали инновации и их применение в рыбопромышленных производствах. Кроме того, на мероприятии будут обсуждаться внутренние реформы российского рыбного хозяйства, аквакультура, международное сотрудничество, проблемы импортозамещения, логистика и другие вопросы.