В Петербурге стартовал Международный рыбопромышленный форум

Главной темой деловой программы в этом году стали инновации и их применение в рыбопромышленных производствах. Кроме того, на мероприятии будут обсуждаться внутренние реформы российского рыбного хозяйства, аквакультура, международное сотрудничество, проблемы импортозамещения, логистика и другие вопросы.
Также в рамках форума в «Экспоцентре» проходит выставка SEAFOOD EXPO RUSSIA, на которой свою продукцию представляют 350 компаний из 37 регионов РФ и 17 стран.
Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству. Форум проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.