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На Урале водители «скорой» заявили о неравных условиях оплаты труда

В уральском городе Полевской водители «скорой помощи» смогли получить положенную зарплату только через суд. В ситуации пришлось разбираться прокурорам.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в надзорное ведомство поступило коллективное обращение от четырех водителей «скорой помощи» Полевской центральной городской больницы. Шоферы заявили о неравных условиях оплаты труда в учреждении и невыплате годовой премии. После этого прокуратура организовала проверку.

Было установлено, что в трудовых договорах обратившихся водителей нет положения об установлении фиксированных персональных повышающих коэффициентов. При этом выяснилось, что в договорах других водителей «скорой» этой же больницы при идентичных обязанностях коэффициент установлен. Это повлекло неначисление заявителям зарплаты за работу в период с сентября по декабрь 2023 года.

Прокуратура подала иск в суд в интересах обратившихся работников. Речь шла о взыскании невыплаченной зарплаты, а также компенсации морального вреда. В итоге Полевской городской суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу водителей более 470 тысяч рублей.

Прокуратура