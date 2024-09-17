На Урале водители «скорой» заявили о неравных условиях оплаты труда

Было установлено, что в трудовых договорах обратившихся водителей нет положения об установлении фиксированных персональных повышающих коэффициентов. При этом выяснилось, что в договорах других водителей «скорой» этой же больницы при идентичных обязанностях коэффициент установлен. Это повлекло неначисление заявителям зарплаты за работу в период с сентября по декабрь 2023 года.