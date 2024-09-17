До 2033 года в Екатеринбурге построят второй Академический на 2 млн кв. м жилья

В микрорайоне возведут высотные жилые дома, более пяти школ и более 10 дошкольных образовательных учреждений, выставочный зал и библиотеки с коворкингами, поликлиники и станции скорой помощи. Помимо этого, там появятся общественно-культурный центр с концертным залом и музеем, детскую школу искусств на 550 мест, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивную школу. В планах также построить трамвайное и пожарное депо, разбить парк и скверы, обустроить станцию городской электрички, построить торговый центр и здания для административных учреждений, таких как ЗАГС или налоговая служба.