До 2033 года в Екатеринбурге построят второй Академический на 2 млн кв. м жилья

Горнощитский район будет рассчитан на 69 тыс. человек, общая площадь жилых помещений составит 2,07 млн кв. м.
Площадь проектируемой территории — 471,5 га. В нее включены зоны жилой застройки, образовательных и спортивных объектов, медучреждений, акваторий и озелененных территорий, транспортной инфраструктуры. Протяженность улично-дорожной сети составит 15,9 км.
В микрорайоне возведут высотные жилые дома, более пяти школ и более 10 дошкольных образовательных учреждений, выставочный зал и библиотеки с коворкингами, поликлиники и станции скорой помощи. Помимо этого, там появятся общественно-культурный центр с концертным залом и музеем, детскую школу искусств на 550 мест, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивную школу. В планах также построить трамвайное и пожарное депо, разбить парк и скверы, обустроить станцию городской электрички, построить торговый центр и здания для административных учреждений, таких как ЗАГС или налоговая служба.
Участок будут осваивать до 2033 года в 17 этапов. Строительство поделено на две очереди: 1-я очередь — до 2026 года, 2-я очередь — с 2026 по 2033 год. Предположительно, разрешение на строительство будет получено до конца года, первое согласование архитектурного-градостроительного облика жилой группы уже прошло.
О планах по созданию нового Горнощитского района стало известно год назад, проект «Второго Академического» обсудили на заседании градсовета в 2021 году. Застройкой займется компания «Кортрос» (в группу входит РСГ «Академическое», которая является основным застройщиком Академического), изначально планировалось создать 3,7 млн кв. м жилья для 120 тыс. жителей на площади 804 га.