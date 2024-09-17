Трехэтажный паркинг у нижегородского кремля построят за 700 млн рублей

Как писал «Ъ-Приволжье», в февраля текущего года стало известно, что на проект многоуровневой парковки у кремля из областного бюджета направят 16,9 млн руб. Стоянку построят между кремлевской стеной и зданием Красных казарм. В начале года объем затрат на строительство оценивался в 600 млн руб.