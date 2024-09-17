Трехэтажный паркинг у нижегородского кремля построят за 700 млн рублей

«Госконтракт на проектирование парковки уже заключили, идет разработка проекта. Сроки строительства будут понятны после проведения госэкспертизы. Новая парковка не затронет охраняемую историческую территорию», — отметили в проектном офисе.
Все три этажа нового паркинга будут подземными, с обособленным въездом и выездом. Кроме того, у него будет эксплуатируемая кровля. Фасады здания стилизуют под соседние исторические постройки.
По предварительным расчетам, новая парковка примерно на 270 мест позволит отказаться от большей части машиномест внутри кремля.
Как писал «Ъ-Приволжье», в февраля текущего года стало известно, что на проект многоуровневой парковки у кремля из областного бюджета направят 16,9 млн руб. Стоянку построят между кремлевской стеной и зданием Красных казарм. В начале года объем затрат на строительство оценивался в 600 млн руб.