В Пермском крае отремонтируют путепровод на дороге «Кунгур-Соликамск»

В Пермском крае завершили электронный аукцион по выбору подрядчика на выполнение капитального ремонта путепровода в Чусовом. Мост на ул. Юности проходит над железнодорожными путями по автомобильной дороге «Кунгур-Соликамск».
Победителем аукциона стало АО «УРАЛМОСТОСТРОЙ». Заказчик выполнения работ КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» подпишет контракт на сумму 300,1 млн руб.
Капитальный ремонт включит работы по сопряжению пролетов и мостового полотна, оборудованию подходов, наружного освещения и лестничных сходов, устройству светофорного пешеходного перехода и другое.
Подрядчик приступит к работам 1 апреля 2025 года, завершит — 31 августа 2026 года. В период с 1 ноября 2024 года по 31 марта 2025 в работах будет технологический перерыв.