В Польше сообщили о нехватке денег на водохранилища из-за помощи Украине

«Более двух лет мы тратим сотни млн злотых на поддержание военных действий на Украине. Нет денег на водохранилища, нет на дамбы, но на военные действия и для украинцев они нашлись. Я надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение двух лет прекрасно играют за наши деньги в рамках жеста солидарности, теперь будут массово помогать полякам в уборке после наводнения в знак солидарности и благодарности», — говорится в материале.