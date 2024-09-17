В Польше сообщили о нехватке денег на водохранилища из-за помощи Украине

«Более двух лет мы тратим сотни млн злотых на поддержание военных действий на Украине. Нет денег на водохранилища, нет на дамбы, но на военные действия и для украинцев они нашлись. Я надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение двух лет прекрасно играют за наши деньги в рамках жеста солидарности, теперь будут массово помогать полякам в уборке после наводнения в знак солидарности и благодарности», — говорится в материале.
Автор считает, что масштабы наводнения могли быть меньше, если бы были установлены стальные защитные сооружения подобные тем, что есть в Чехии. Он уверен, что, хоть полностью избежать последствий наводнения было бы сложно, защитные сооружения позволили бы значительно снизить ущерб.
Ранее, 16 сентября, сообщалось, что польские военные эвакуировали 1100 человек из районов наводнения на юге страны, произошедшего из-за аномально сильных дождей.
В этот же день польский премьер-министр Дональд Туск сообщил о намерении ввести режим стихийного бедствия в Польше. Он поручил подготовку постановления Совету министров.