Льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний будет выдаваться по новым правилам

Компания должна быть не только аккредитованной, но и получать налоговые льготы, то есть применять пониженный тариф по страховым взносам. Теперь также необходимо подавать в налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны о том, что ИТ-компанией (работодателем) в текущем году за предшествующий расчетный (годовой) период заявлено право на применение пониженных тарифов страховых взносов. В поле «Коды сведений» должно быть указано значение «10062».