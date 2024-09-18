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Льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний будет выдаваться по новым правилам

Минцифры Калининградской области обращает внимание на изменение условий оформления льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний с августа 2024 года.

Источник: Бизнес-Калининград

Компания должна быть не только аккредитованной, но и получать налоговые льготы, то есть применять пониженный тариф по страховым взносам. Теперь также необходимо подавать в налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны о том, что ИТ-компанией (работодателем) в текущем году за предшествующий расчетный (годовой) период заявлено право на применение пониженных тарифов страховых взносов. В поле «Коды сведений» должно быть указано значение «10062».

В 2025 году согласие необходимо подать до 20 мая. В этом году согласия принимаются до 31 декабря.

ипотека