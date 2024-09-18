Приморью обрисовали будущее до 2030 года: разбираемся, что сулят мастер-планы

Реализация инвестиционных проектов на территории ТОР «Приморье» уже привела к запуску новых производств и индустриальных парков. В Артеме построены заводы по производству теплоизоляционных материалов, а также предприятия по переработке рыбы и других продуктов. На площадке ТОР реализуются более 120 инвестиционных проектов, которые обеспечат городу дальнейший экономический рост. Конечно, здесь обустроят и социальную инфраструктуру. Недавно был возведен детский сад на 230 мест, центр культурного развития в селе Кневичи. Специалисты уже облагородили зону отдыха вдоль реки Озерные Ключи, продолжается строительство и ремонт сетей коммуникации.