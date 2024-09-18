Приморью обрисовали будущее до 2030 года: разбираемся, что сулят мастер-планы

В Приморье активно реализуются шесть мастер-планов для развития городской инфраструктуры, социальной сферы и экономики региона. Проекты по реновации городов потребуют более 1,4 триллиона рублей. «Комсомолка» решила собрать воедино детали того, что известно об амбициозных планах. В материале рассматриваем, как могут преобразиться города.
Развитие инфраструктуры и инвестиции
В Приморском крае продолжается масштабная работа по модернизации шести городов — Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня. В декабре прошлого года были утверждены мастер-планы, которые предполагают комплексное развитие городской инфраструктуры до 2030 года. Эти планы охватывают строительство жилых и коммерческих объектов, обновление социальной инфраструктуры и создание новых общественных пространств.
Мероприятия направлены на привлечение инвестиций, создание рабочих мест и общий экономический рост.
"По прогнозам, к 2030 году в шести крупных городах Приморья будет проживать около 1,3 млн человек. Реализация планов комплексного развития — движущая сила для привлечения инвестиций, стимулирования предпринимательской активности, создания новых рабочих мест и общего экономического роста Владивостока и прилегающих регионов Приморского края. С масштабной работой по реновации городов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных удобных условий жизни людей, об улучшении экологии.
Наша задача — обеспечить опережающие темпы строительства современного комфортного жилья для граждан, в том числе арендного, а также предусмотреть развитие инженерной и социальной инфраструктуры с учетом наших оценок и запросов жителей городов", — сказал зампредседателя Правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Финансовые масштабы
Значительная часть предусмотренных на задумки денег — около 1,2 трлн рублей — будет направлена на реновацию Владивостокской агломерации, остальная часть распределена между другими городами. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что за счет активного взаимодействия с федеральными и региональными бюджетами уже реализованы проекты на сумму в 15 миллиардов рублей.
«Объем денежных средств, которые предусмотрены на реализацию всех мастер-планов, достаточно большой — 1,4 триллиона рублей. Половина суммы — это, в основном, проекты резидентов ТОР и КРДВ, а также объекты естественных монополий. Остальная часть — ресурсы федерального и регионального бюджетов», — рассказал Олег Кожемяко.
Каков Владивосток будущего?
Одним из центральных элементов развития региона является Владивостокская агломерация. В ее рамках предусмотрено создание научного, финансового и логистического центра для Азиатского макрорегиона. Владивосток активно развивается как транспортный узел, связывающий железнодорожные, автомобильные и морские пути. Ключевым проектом является создание восточного узла Северного морского пути, мощностью почти 1,7 млн тонн контейнеров в год.
Особое внимание уделено острову Русский, который развивается как научный и туристический центр. Здесь создаются научные центры и ускоритель частиц, ведется строительство инновационного научно-технологического центра. Большие перспективы связаны с развитием туристической инфраструктуры на острове, включая строительство новых дорог, отелей и зон отдыха.
«Остров Русский обладает огромным туристическим потенциалом. Здесь уже начали реализовываться проекты по созданию парков развлечений и гостиниц. Мы уделяем особое внимание улучшению инфраструктуры и экологическим вопросам», — отметил Юрий Трутнев.
Также на Русском действует специальный административный режим — «офшорная зона», которая обуславливает высокий спрос на коммерческую недвижимость на острове. Два таких проекта заявлены резидентами свободного порта Владивосток (СПВ). Наконец, в рамках мастер-плана Владивостокской агломерации реализуют проекты по созданию конгрессно-выставочного комплекса и строительству дружины «Аквамарин» Всероссийского детского центра «Океан». И, как мы не раз писали, запланирована большая реновация парка Минного городка.
Артем — транспортно-логистический хаб
Город, расположенный в непосредственной близости к Владивостоку, играет важную роль в развитии транспортной и логистической инфраструктуры. Например, именно здесь воздушная гавань Приморского края с пропускной способностью до трех миллионов пассажиров в год. В городе также развивается один из крупнейших транспортно-логистических комплексов страны, мощностью 1 млн тонн контейнеров в год.
Реализация инвестиционных проектов на территории ТОР «Приморье» уже привела к запуску новых производств и индустриальных парков. В Артеме построены заводы по производству теплоизоляционных материалов, а также предприятия по переработке рыбы и других продуктов. На площадке ТОР реализуются более 120 инвестиционных проектов, которые обеспечат городу дальнейший экономический рост. Конечно, здесь обустроят и социальную инфраструктуру. Недавно был возведен детский сад на 230 мест, центр культурного развития в селе Кневичи. Специалисты уже облагородили зону отдыха вдоль реки Озерные Ключи, продолжается строительство и ремонт сетей коммуникации.
Известно, что Уссурийск тоже планируют развивать как международный логистический хаб и одну из ведущих площадок сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, научный и инновационный агропромышленный центр, первый по уровню комфортности проживания городской округ.
Социальные и культурные проекты
Важным направлением мастер-планов является улучшение социальной инфраструктуры и культурной жизни городов. Уже в этом году в Артеме открыт новый детский сад на 230 мест, благоустроены рекреационные зоны и ведется обновление водопроводных и дорожных сетей.
Кстати, в дальневосточном центре будут проводить еще больше социально-важных проектов. Во Владивостоке строится культурно-образовательный и музейный комплекс, который станет домом для филиалов Эрмитажа и Третьяковской галереи. Здесь также проходят международные фестивали, спортивные мероприятия и театральные представления, привлекающие как российских, так и иностранных туристов.
«Мастер-планы — катализатор экономического роста»
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что развитие городов Приморья связано не только с инфраструктурными и экономическими проектами, но и с социальным развитием региона.
«Это новые поликлиники, школы, стадионы, парки, мосты, развязки, горнолыжные курорты, развитие туристической инфраструктуры. Это наше будущее, планы, которые мы будем реализовывать каждый год, в том числе, за счет средств из федерального бюджета», — заявил Кожемяко.
Развитие города Артема и других городов Приморского края способствует созданию рабочих мест, привлечению инвесторов и улучшению качества жизни местных жителей. Реализация мастер-планов дает городам возможность выйти на новый уровень экономического развития и стать ключевыми точками роста Дальнего Востока.